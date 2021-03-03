Лайф узнал о выжившем после падения с 18-го этажа москвиче
Сейчас мужчина находится в реанимации.
Фото © Pixabay
Москвич, который упал с 18-го этажа, но выжил, приземлившись в сугроб, страдает шизофренией. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что мужчина состоял в ПДН, раз в месяц ему ставили психотропный укол. А в середине февраля у москвича началось обострение, в связи с чем ему прописали таблетки. Однако мужчина не стал их принимать, а выкинул в окно.
Как сообщает источник, родители планировали в ближайшее время отправить сына на лечение в стационар. Мужчина был буйным и периодически выбрасывал вещи в окно. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
Ранее Лайф рассказывал, что в Боливии семь студентов погибли, рухнув с балкона во время давки. Трагедия произошла во время собрания, посвящённого грядущему ремонту студенческого центра.
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