Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лайф узнал о выжившем после падения с 18-го этажа москвиче

Сейчас мужчина находится в реанимации.

3 марта 2021, 06:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Москвич, который упал с 18-го этажа, но выжил, приземлившись в сугроб, страдает шизофренией. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что мужчина состоял в ПДН, раз в месяц ему ставили психотропный укол. А в середине февраля у москвича началось обострение, в связи с чем ему прописали таблетки. Однако мужчина не стал их принимать, а выкинул в окно.

Подростка в Москве жестоко избили за видео с поцелуем в соцсетях

Подростка в Москве жестоко избили за видео с поцелуем в соцсетях

Как сообщает источник, родители планировали в ближайшее время отправить сына на лечение в стационар. Мужчина был буйным и периодически выбрасывал вещи в окно. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Ранее Лайф рассказывал, что в Боливии семь студентов погибли, рухнув с балкона во время давки. Трагедия произошла во время собрания, посвящённого грядущему ремонту студенческого центра.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1