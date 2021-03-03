Лайф узнал о выжившем после падения с 18-го этажа москвиче

Москвич, который упал с 18-го этажа, но выжил, приземлившись в сугроб , страдает шизофренией. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что мужчина состоял в ПДН, раз в месяц ему ставили психотропный укол. А в середине февраля у москвича началось обострение, в связи с чем ему прописали таблетки. Однако мужчина не стал их принимать, а выкинул в окно.