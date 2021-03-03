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Парковки на улицах Москвы 8 марта будут бесплатными

Однако такая мера касается не всех стоянок.

3 марта 2021, 05:57

Фото © Pixabay

8 марта в честь Международного женского дня парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что такая мера касается в том числе тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф: 380 рублей в час — днём и 200 рублей — ночью. Однако за стоянку на парковках со шлагбаумом автомобилистам придётся платить.

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Никаких цветов и посуды: россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Столичная администрация призвала москвичей быть внимательными за рулём при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. 6 и 7 марта городские парковки будут работать в обычном режиме.

Ранее Лайф рассказывал, что к 8 Марта цветы могут подорожать на 30 процентов. Цветочные компании опасаются, что из-за снижения доходов россиян будет много остатков, а также есть вероятность, что будут проблемы при переходе импортного товара через границу. Все эти риски включаются в цену.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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