Парковки на улицах Москвы 8 марта будут бесплатными
Однако такая мера касается не всех стоянок.
Фото © Pixabay
8 марта в честь Международного женского дня парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что такая мера касается в том числе тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф: 380 рублей в час — днём и 200 рублей — ночью. Однако за стоянку на парковках со шлагбаумом автомобилистам придётся платить.
Столичная администрация призвала москвичей быть внимательными за рулём при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. 6 и 7 марта городские парковки будут работать в обычном режиме.
Ранее Лайф рассказывал, что к 8 Марта цветы могут подорожать на 30 процентов. Цветочные компании опасаются, что из-за снижения доходов россиян будет много остатков, а также есть вероятность, что будут проблемы при переходе импортного товара через границу. Все эти риски включаются в цену.
Лента новостей
Выбор редакции
Лайф узнал о выжившем после падения с 18-го этажа москвиче
На парковке в Москве найдено оледеневшее тело человека
Минтруд нашёл способ трудоустроить уволенных в пандемию россиян
Мурашко назвал способ избежать третьей волны коронавируса
На Луну — с миллиардером: японский предприниматель набирает восемь добровольцев для полёта на корабле SpaceX
Комментариев: 0