Минтруд нашёл способ трудоустроить уволенных в пандемию россиян

За приём на работу россиян, которые потеряли основной доход в период пандемии, компаниям будут выплачивать сумму, равную МРОТ. Такую федеральную программу планирует запустить Минтруд, чтобы трудоустроить не менее 200 тысяч официальных безработных. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что за год изменилось не только число официальных безработных, но и их структура. Например, более чем на 60% выросла доля не имеющих профессионального образования, а количество сотрудников, которые имели профессиональный опыт до начала трудоустройства, сократилось на 20%. Издание уточняет, что в Минтруде учли эти изменения при выборе инструментов снижения напряжённости на рынке труда.

Самой масштабной программой поддержки станет субсидирование найма работодателям. Компании смогут получить выплаты в размере трёх минимальных размеров оплаты труда при приёме граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года. Распределять средства будет Фонд социального страхования (ФСС).

Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд предложил расширить списки работ, дающие право досрочно уйти на пенсию. Так, в ведомстве советуют учитывать периоды, в которые работник проходил профессиональное обучение или получал дополнительное образование, необходимое для трудовой деятельности.

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