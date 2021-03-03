Центробанк намерен проводить четверть переводов россиян через Систему быстрых платежей к 2023 году

К 2023 году доля денежных переводов россиян через Систему быстрых платежей (СБП) должна вырасти с 15 до 25 процентов. Такую цель поставил Центробанк в стратегии национальной платёжной системы, пишет РБК.

При этом планируется, что в 2021 году доля платежей через СБП должна составить 18%, а в 2022-м — 22%.

Также Центробанк рассчитывает, что к 2023 году к приёму оплаты с помощью Системы быстрых платежей, в том числе по QR-кодам, подключится 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса (в 2021-м — 40 тыс., в 2022-м — 70 тыс.). Объём операций по картам "Мир" должен вырасти с 23 до 27–30 процентов, доля безналичных расчётов — с 70 до 74 процентов, а число финансовых сообщений через российский аналог SWIFT — с 18,8 до 25 процентов.

Отмечается, что ЦБ намерен достичь показателей в проекте стратегии с помощью реализации мероприятий, предусмотренных документом.

"Среди них — развитие Системы быстрых платежей, введение института небанковских поставщиков платёжных услуг, применение инновационных технологий на платёжном рынке и другие", — отметил представитель регулятора.

Эксперты считают, что поставленные цели вполне реализуемы, но замедлить развитие СБП могут трудности с её подключением в Сбербанке и недостаточная осведомлённость россиян о системе. Руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова отметила, что лишь 18% граждан знают о СПБ и только 15% пользовались ею.

Ранее сообщалось, что россияне стали переводить деньги по номеру телефона в 16 раз чаще.

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