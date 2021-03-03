Кардиолог посоветовал ходить на ягодицах для защиты от инфаркта
Врач описал, как делать это упражнение.
Умеренная физическая активность и правильный рацион — отличная профилактика инфаркта. Об этом рассказал телеканалу "360" кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.
Врач отметил, что ходьба является отличным упражнение для сердца, головного мозга и позвоночника.
"Это же иннервация — посыл сигналов к сердцу и приём от него. Всё идёт от спинного мозга, то есть центральной нервной системы", — подчеркнул Владимир Хорошев.
Медик также рассказал, как правильно выполнять ходьбу на ягодицах. Упражнение выполняется сидя на полу, ноги нужно выпрямить или чуть согнуть в коленях. Затем следует сделать восемь шагов на ягодицах вперёд и назад. Всего должно получится 24 шага. На ковре заниматься нельзя.
Ещё одним полезным упражнением является "золотая рыбка".
"Человек лёг на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног", — рассказал кардиолог.
Также полезна и обычная ходьба, ведь она помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца.
Что касается питания, то важно, чтобы в рационе обязательно присутствовали свежие овощи и фрукты, а вот мясо следует употреблять в пищу не более 2-3 раз в неделю.
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