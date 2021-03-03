Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Экс-депутат Рады призвала Украину готовиться к военному захвату Крыма

По её словам, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности".

3 марта 2021, 03:57

Экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала Украину готовиться "к немедленному захвату Крыма".

По её словам, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности".

"Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма", — заявила Черновол в эфире телеканала "Прямой".

Экс-депутат Рады с автоматом призвала собраться на майдан

Экс-депутат Рады с автоматом призвала собраться на майдан

Однако экс-депутат подчеркнула, что украинские власти не готовятся к этому.

Ранее в Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма от украинской оккупации.

Напомним, история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России (за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова). Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Генерал СБУ: Действия властей Украины после Майдана нарушают конституцию

сегодня в 03:10

Пьянство на работе и дефицит лекарств: вдова умершего пациента ковидной больницы в Крыму обвинила врачей в смерти мужа

вчера в 14:20

США объявили о прекращении экспорта оружия в Россию. В ФСВТС напомнили, когда это было в последний раз

сегодня в 02:48

"Мне очень неприятно": Актриса Диана Пожарская ответила на слухи о беременности от Ивана Янковского

сегодня в 03:44

"Русские выживут где угодно!" Британцев впечатлил заброшенный и покрытый снегом посёлок-призрак под Воркутой

сегодня в 03:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1