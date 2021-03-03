Экс-депутат Рады призвала Украину готовиться к военному захвату Крыма
По её словам, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности".
Экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала Украину готовиться "к немедленному захвату Крыма".
По её словам, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности".
"Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма", — заявила Черновол в эфире телеканала "Прямой".
Однако экс-депутат подчеркнула, что украинские власти не готовятся к этому.
Ранее в Совфеде предложили учредить День освобождения Крыма от украинской оккупации.
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Напомним, история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России (за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова). Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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