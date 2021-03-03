Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения, а колония ушла в "глухую оборону"

Колония, где сидел скопинский маньяк, ушла в "глухую оборону". Видео © LIFE

Житель Рязанской области Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, вышел на свободу спустя 17 лет заключения. Исправительная колония № 4 в Пугачёве Саратовской области, где сидел преступник, ушла в "глухую оборону", перекрыв все выходы, после его освобождения.

Отмечается, что один из подъездов перегородили пожарной машиной. Ожидалось, что осуждённого выпустят в первой половине дня — с 8:00, однако, по данным источника Лайфа, Мохов покинул колонию около пяти утра и через другой выход.

Сейчас он направляется домой — в Рязанскую область.

Напомним, Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Позже стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя 17 лет, проведённых за решёткой.

Авторы