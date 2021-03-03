Москвичам пообещали плюсовую температуру 8 марта, и для этого синоптикам придётся изменить прогноз

В Международный женский день 8 Марта специалисты Гидрометцентра России готовят подарок представительницам прекрасного пола: прогноз погоды они представят в градусах Фаренгейта, чтобы температура была положительной. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"8 марта в Москве похолодает, но речь ведь лишь про атмосферу, в душах, наоборот, будут очаги тепла. Какую бы температуру ни показывал столбик термометра, она будет положительной. Будем переходить с одной системы на другую", — сказал Вильфанд.

По данным центра, в понедельник, 8 марта, в столице в ночные часы ожидается 9–4 градуса мороза, а днём — 7–2 градуса мороза.

Кстати, в прошлом году сотрудники Гидрометцентра РФ также представили прогноз погоды на 8 марта, воспользовавшись шкалой Фаренгейта, чтобы температура была плюсовой. Причём при переходе на эту шкалу даже 10 градусов мороза превращаются в положительные значения.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании и сильном ветре уже с 6 марта.

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