В Китае оценили санкции ЕС и США, введённые против России из-за Навального
Вмешательство в дела РФ недопустимо со стороны других стран, отметили там.
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Дело Навального является исключительно внутренним делом России, поэтому вмешательство со стороны других стран категорически недопустимо. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Ваньбинь, прокомментировав таким образом новые антироссийские санкции, которые ввели Евросоюз и США.
"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", — цитирует слова дипломата РИА "Новости".
Напомним, накануне Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Минфин Штатов опубликовал список россиян, в отношении которых введены ограничения.
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