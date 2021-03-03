"Становится всё смертоноснее": В США назвали монстром российский танк Т-90М

В США российский танк Т-90М, созданный на нижнетагильском предприятии "УКБТМ", назвали монстром, который становится всё смертоноснее. Об этом пишет американское издание The National Interest .

Автор статьи напоминает, что Российская армия планирует обновить парк танков с предыдущей версии до Т-90М примерно к 2025 году. Отмечается, что по сравнению со старыми Т-90 и Т-90А модернизированная модель имеет более мощные двигатели и пушку. Кроме того, этот танк обзавёлся новой системой управления огнём и комплексом динамической защиты.