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"Становится всё смертоноснее": В США назвали монстром российский танк Т-90М

Армия РФ собирается обновить парк танков до этой модели примерно к 2025 году.

3 марта 2021, 08:06
<p>Танк Т-90М. Фото © Минобороны РФ</p>

Танк Т-90М. Фото © Минобороны РФ

В США российский танк Т-90М, созданный на нижнетагильском предприятии "УКБТМ", назвали монстром, который становится всё смертоноснее. Об этом пишет американское издание The National Interest.

"Танковый монстр: российский Т-90 с каждым днём становится всё смертоноснее. <…> Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников", — пишет издание.

Автор статьи напоминает, что Российская армия планирует обновить парк танков с предыдущей версии до Т-90М примерно к 2025 году. Отмечается, что по сравнению со старыми Т-90 и Т-90А модернизированная модель имеет более мощные двигатели и пушку. Кроме того, этот танк обзавёлся новой системой управления огнём и комплексом динамической защиты.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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