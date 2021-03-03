"Становится всё смертоноснее": В США назвали монстром российский танк Т-90М
Армия РФ собирается обновить парк танков до этой модели примерно к 2025 году.
Танк Т-90М. Фото © Минобороны РФ
В США российский танк Т-90М, созданный на нижнетагильском предприятии "УКБТМ", назвали монстром, который становится всё смертоноснее. Об этом пишет американское издание The National Interest.
"Танковый монстр: российский Т-90 с каждым днём становится всё смертоноснее. <…> Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников", — пишет издание.
Автор статьи напоминает, что Российская армия планирует обновить парк танков с предыдущей версии до Т-90М примерно к 2025 году. Отмечается, что по сравнению со старыми Т-90 и Т-90А модернизированная модель имеет более мощные двигатели и пушку. Кроме того, этот танк обзавёлся новой системой управления огнём и комплексом динамической защиты.
Ранее Лайф рассказывал о сроках серийных поставок "Арматы". Новейшая боевая машина — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.
Выбор редакции
"Для нас это был второй Сталинград": как ЛНР и ДНР разгромили ВСУ под Дебальцевом
США объявили о прекращении экспорта оружия в Россию. В ФСВТС напомнили, когда это было в последний раз
ФСИН подтвердила информацию об освобождении скопинского маньяка
Москвичам пообещали плюсовую температуру 8 марта, и для этого синоптикам придётся изменить прогноз
Друзья закричали от ужаса, когда прямо на них побежало огромное существо, похожее на скелет человека
Комментариев: 0