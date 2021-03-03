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ФСИН подтвердила информацию об освобождении скопинского маньяка

За ним установили административный надзор сроком на шесть лет.

3 марта 2021, 08:35

Фото © Кадр из телепередачи "Криминальная Россия"

В УФСИН России по Саратовской области подтвердили информацию об освобождении Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк, по истечении назначенного судом срока лишения свободы. Преступник сидел в ИК-4 в Пугачёве.

Возвращение мучителя: скопинский маньяк выходит на свободу спустя 17 лет

Возвращение мучителя: скопинский маньяк выходит на свободу спустя 17 лет

Отмечается, что за освобождённым установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений, а также обязанностью дважды в месяц отмечаться в правоохранительных органах по месту жительства.

Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения, а колония ушла в "глухую оборону"

Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения, а колония ушла в "глухую оборону"

Напомним, Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Позже стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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