ФСИН подтвердила информацию об освобождении скопинского маньяка
За ним установили административный надзор сроком на шесть лет.
Фото © Кадр из телепередачи "Криминальная Россия"
В УФСИН России по Саратовской области подтвердили информацию об освобождении Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк, по истечении назначенного судом срока лишения свободы. Преступник сидел в ИК-4 в Пугачёве.
Отмечается, что за освобождённым установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений, а также обязанностью дважды в месяц отмечаться в правоохранительных органах по месту жительства.
Напомним, Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Позже стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.
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