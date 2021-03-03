Вратарь "Тампы" Василевский установил новый клубный рекорд
Россиянин отыграл три подряд матча на ноль.
Фото © НХЛ
Российский вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский был признан главной звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В выездном матче регулярного чемпионата против "Даллас Старз" россиянин совершил 28 сейвов и помог молниям одержать сухую победу со счётом 2:0.
🙅♂️🙅♂️🙅♂️#GoBolts pic.twitter.com/Cd9kstfFrh— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 3, 2021
Голами в составе "Болтс" отметились Ондржей Палат (8', большинство) и Янни Гурд (60', пустые ворота).
Василевский стал первым вратарём в истории "Тампы", кому удалось не пропустить в трёх матчах кряду. Ранее молнии с Андреем в воротах обыграли "Каролину" (3:0) и разгромили тот же "Даллас" (5:0).
"Тампа", набрав 31 очко, на пару с "Королиной" лидирует в Центральном дивизионе. Следующий матч регулярки молнии проведут на выезде 5 марта против "Чикаго Блэкхокс".
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Даллас" — "Тампа" — 0:2 (0:1; 0:0; 0:1)
- "Питтсбург" — "Филадельфия" — 5:2 (0:0; 3:1;2:1)
- "Рейнджерс" — "Баффало" — 3:2 (2:1; 1:1; 0:0)
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