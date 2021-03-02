17-летний пацан разрывает российский футбол: им восхищаются даже в Англии

Два года назад весь футбольный мир восхищался Сергеем Пиняевым из команды "Чертаново". Парня приглашал на просмотр сам "Манчестер Юнайтед". Тогда же английский клуб забронировал его на четыре года. Сейчас Пиняев играет в ФНЛ и ждёт своего звёздного часа. Ну а пока в России продолжают появляться новые таланты. Об одном из них мы вам и расскажем.

Имя 17-летнего полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна стало мелькать в крупных спортивных СМИ с осени прошлого года. Именно тогда известное британское издание The Guardian внесло игрока бело-голубых в топ-60 самых талантливых молодых футболистов мира. Захарян оказался единственным представителем постсоветских стран в этом списке. В основном в рейтинг попали воспитанники "Баварии", ПСЖ, "Манчестер Сити", "Реала" и других топ-команд.

Элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник, играет на перехватах, выигрывает подборы, двигается с умом, создаёт и забивает. В семи матчах за молодёжную команду "Динамо" Захарян стал автором пяти голов и двух результативных передач The Guardian

Арсен Захарян — самый молодой игрок Российской премьер-лиги в настоящий момент. До этого он хорошо проявил себя сначала в дубле "Динамо", а затем и в ПФЛ, выступая за "Динамо-2" (восемь голов и пять передач только в нынешнем сезоне). В основную команду Арсена привлёк бывший наставник бело-голубых Кирилл Новиков. И вот уже с другим главным тренером — Сандро Шварцем — Арсен получил полноценный шанс. В ноябре прошлого года он впервые сыграл за основу, выйдя на замену на 78-й минуте в игре с "Тамбовом", а в эти выходные у него состоялся дебют в стартовом составе. В матче с "Ахматом" он заработал пенальти, который реализовал Даниил Фомин, а затем сам забил гол. Ну это ли не сказка?

Просто дебют мечты 😍



Вчера 17-летний Захарян впервые вышел в старте «Динамо» в Тинькофф РПЛ, заработал пенальти и забил победный мяч ⚽️



Сегодня Арсен точно проснулся счастливым 🤩 pic.twitter.com/8c7BbXykPb — Матч ТВ (@MatchTV) March 1, 2021

— Арсен Захарян хорошо показал себя на сборах, интенсивно и усердно работал на команду. Ещё до игры сказал ему, что он заслужил место в стартовом составе. И мяч, который он забил, подтверждает результаты его работы. Он сделал большой шаг в развитии, — сказал на послематчевой пресс-конференции Шварц.

А ведь несколько лет назад его не взяли в "Зенит"

Сам Арсен приехал в Москву из Самары, где с шести лет занимался в футбольной школе "Крыльев Советов". Когда ему было 14 лет, он находился на просмотре в петербургском "Зените", но ему Захарян не приглянулся. Зато парня позвали в московское "Динамо".

Футбол в моей жизни появился не спонтанно. Во дворе старшие ребята часто собирались играть в футбол, а мой брат Давид всегда брал меня с собой. В шестилетнем возрасте родители решили отдать меня в секцию Арсен Захарян Игрок "Динамо"

Позже Захарян получил вызов в сборную России U-17, за которую дебютировал тоже удачно: забил в матче квалификационного раунда чемпионата Европы. Арсена несколько раз звали в армянскую национальную команду, но он выбрал Россию, потому что родился в Самаре, куда его родители перебрались из Армении после землетрясения в 1988 году.

Арсен Захарян забил первый гол в возрасте 17 лет и 278 дней и занял третью строчку в списке самых молодых игроков, отличавшихся за «Динамо» в чемпионатах России 👏



Только Александр Кокорин и Пётр Немов забивали в более юном возрасте.#ДинамоМосква #АхматДинамо #Захарян pic.twitter.com/39K5rJRCiN — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 1, 2021

По информации бывшего пресс-секретаря "Динамо" Константина Алексеева, перед полноценным контрактом с бело-голубыми у Захаряна были интересные предложения из Германии и Бельгии.

А вот что о нём говорят

— Во-первых, очень важно, что Захарян выполняет на поле не подыгрывающую роль, которая часто отводится молодым и вообще новичкам. Он играет и придумывает сам. И, во-вторых, два года назад парня привозили показать в "Зенит". Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем, — написал у себя в телеграм-канале Василий Уткин.

— Шоу Арсена Захаряна — главное удивление рестарта сезона. Заработанный пенальти и гол за тайм в матче с "Ахматом" — такого от 17-летних в РПЛ не видели давно. А мне уже полтора года как прожужжали все уши: в "Динамо" растёт звезда, по таланту сопоставимая с Алексеем Миранчуком, — так написал о молодом таланте Нобель Арустамян.

— По амплуа Захарян — игрок центра поля, но с акцентом на атаку. Может сыграть слева — он отлично бьёт с правой, что всегда таит в себе опасность. В общем, разносторонний парнишка, который не отлынивает и от черновой работы, — отмечает Иван Карпов.

Захарян действительно отличается от своих ровесников и физической мощью, и великолепным исполнением стандартов, также у него хорошо поставлен удар. Остаётся надеяться, что Арсен будет только прибавлять на поле, избежит серьёзных травм и не поймает звёздную болезнь. А мы будем наблюдать, кто раньше уедет за границу: Захарян или Пиняев.

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