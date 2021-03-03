В России из-за нехватки микросхем может усилиться дефицит автомобилей

Производители автомобильной электроники в России столкнулись с общемировым дефицитом чипов, сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, речь идёт в том числе о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС и мультимедиа, панелей управления приборами, тахографов, кузовной электроники, блоков управления двигателем.

Как рассказал генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, производители работают по фактическому наличию компонентов из-за высочайшего их дефицита. Нехватка чипов возникла после того, как весной 2020 года на фоне распространения коронавируса автогиганты сократили свои заказы.

Как оценивает IHS Markit, в первом квартале нынешнего года в мире будет отложено производство 5% авто (около 1 млн) из-за недостатка полупроводников. Спрос на чипы, как полагают специалисты, не будет удовлетворён до второй половины 2021-го, писала газета Financial Times.

А ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ остался без сборки Lada в Казахстане, заводу выставлена неустойка в 30,8 млрд рублей.

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