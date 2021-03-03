Названы причины смерти олимпийского чемпиона по конному спорту Блинова

По словам мужчины, Блинов ездил из деревни Андреевское в Можайск, откуда возвращался домой на такси. Но водитель высадил спортсмена за 500 метров от дома, так как якобы из-за сильного снегопада машина дальше проехать не смогла бы. Олимпийский чемпион на тот момент уже чувствовал себя не очень хорошо, он не смог дойти до дома около 150 метров и замёрз насмерть.