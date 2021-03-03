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Названы причины смерти олимпийского чемпиона по конному спорту Блинова

Тело спортсмена нашли неподалёку от конюшни в деревне Андреевское.

3 марта 2021, 09:47
<p>Александр Блинов. Архив. Фото © ТАСС / Евгений Шлей</p>

Александр Блинов. Архив. Фото © ТАСС / Евгений Шлей

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов скончался из-за переохлаждения. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на друга погибшего Александра Евдокимова.

По словам мужчины, Блинов ездил из деревни Андреевское в Можайск, откуда возвращался домой на такси. Но водитель высадил спортсмена за 500 метров от дома, так как якобы из-за сильного снегопада машина дальше проехать не смогла бы. Олимпийский чемпион на тот момент уже чувствовал себя не очень хорошо, он не смог дойти до дома около 150 метров и замёрз насмерть.

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По данным издания, в тот вечер мимо дома Блинова проезжала тренер конноспортивного клуба, которая заметила человека, перебиравшегося через дорогу буквально ползком. Она вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики никого не обнаружили.

Напомним, о местонахождении Александра Блинова было неизвестно с 9 февраля. Его поисками совместно с полицией занимались волонтёры и добровольцы. 2 марта тело спортсмена нашли неподалёку от конюшни в деревне Андреевское.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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