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В Кремле назвали вмешательством в дела России новые санкции ЕС и США

Обвинения западных партнёров в адрес Москвы абсурдны, указали там.

3 марта 2021, 09:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новые антироссийские санкции, введённые накануне Брюсселем и Вашингтоном из-за ситуации вокруг Алексея Навального, являются неприемлемыми, это вмешательство во внутренние дела страны, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В Кремле считают новые санкции против России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны", — сообщил Песков.

Он назвал возмутительными бездоказательные утверждения американской стороны о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России указал, что если у Вашингтона есть конкретные выводы и какие-либо доводы, то в интересах раскрытия обстоятельств ими должны поделиться с Москвой.

"Если же они вместе с еэсовскими коллегами имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит, они намеренно или скрывают истинную подоплёку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути восстановления истины. И то и другое возмутительно, и то и другое неприемлемо", — пояснил Песков.

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Песков заявил о неэффективности антироссийских санкций

Напомним, накануне Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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