В Кремле назвали вмешательством в дела России новые санкции ЕС и США

Он назвал возмутительными бездоказательные утверждения американской стороны о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России указал, что если у Вашингтона есть конкретные выводы и какие-либо доводы, то в интересах раскрытия обстоятельств ими должны поделиться с Москвой.

"Если же они вместе с еэсовскими коллегами имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит, они намеренно или скрывают истинную подоплёку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути восстановления истины. И то и другое возмутительно, и то и другое неприемлемо", — пояснил Песков.