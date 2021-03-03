В Уголовный кодекс предложили внести отдельную статью за треш-стримы
Отмечается появление новых угроз, затрагивающих многомиллионную аудиторию.
Фото © ТАСС / Машков Юрий
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов о внесении в Уголовный кодекс РФ отдельной статьи за треш-стримы. Эту тему на пленарном заседании поднял глава Комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Мы предложили бы вывести наказание за треш-стримы в отдельную статью в Уголовном кодексе", — сказал Пушков.
Он указал на недопустимость демонстрации в прямых трансляциях смерти людей.
"Я не исключаю отдельной статьи в УК", — заявил, в свою очередь, глава Комитета по законодательству Андрей Клишас.
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"Я бы поддержала отдельную статью в Уголовном кодексе. Мы не успеваем за новыми угрозами, затрагивающими многомиллионную аудиторию", — сказала спикер Совфеда.
А ранее правительство предложило освободить российских медиков от уголовного наказания при случайной утере наркотических средств.
Одним из резонансных случаев, который подтолкнул к ужесточению законодательства, стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), который запечатлел смерть девушки Валентины. Перед этим он демонстративно издевался над ней на камеру. Стример был арестован до 3 февраля. Другой случай произошёл осенью прошлого года в Москве-Сити, когда стример Андрей Бурим (Mellstroy) в прямом эфире несколько раз ударил лицом об стол девушку.
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