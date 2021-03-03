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В Уголовный кодекс предложили внести отдельную статью за треш-стримы

Отмечается появление новых угроз, затрагивающих многомиллионную аудиторию.

3 марта 2021, 09:09
<p>Фото © ТАСС / Машков Юрий</p>

Фото © ТАСС / Машков Юрий

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов о внесении в Уголовный кодекс РФ отдельной статьи за треш-стримы. Эту тему на пленарном заседании поднял глава Комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Мы предложили бы вывести наказание за треш-стримы в отдельную статью в Уголовном кодексе", — сказал Пушков.

Он указал на недопустимость демонстрации в прямых трансляциях смерти людей.

"Я не исключаю отдельной статьи в УК", — заявил, в свою очередь, глава Комитета по законодательству Андрей Клишас.

Чуть не угробили во время треш-стрима: в Сети призвали наказать блогера за издевательства над инвалидом

Чуть не угробили во время треш-стрима: в Сети призвали наказать блогера за издевательства над инвалидом

"Я бы поддержала отдельную статью в Уголовном кодексе. Мы не успеваем за новыми угрозами, затрагивающими многомиллионную аудиторию", — сказала спикер Совфеда.

В Совфеде предложили ввести внесудебную блокировку сайтов с треш-стримами

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А ранее правительство предложило освободить российских медиков от уголовного наказания при случайной утере наркотических средств.

Сенатор объяснила, почему треш-стримы заслуживают отдельного места в российском законодательстве

Сенатор объяснила, почему треш-стримы заслуживают отдельного места в российском законодательстве

Одним из резонансных случаев, который подтолкнул к ужесточению законодательства, стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), который запечатлел смерть девушки Валентины. Перед этим он демонстративно издевался над ней на камеру. Стример был арестован до 3 февраля. Другой случай произошёл осенью прошлого года в Москве-Сити, когда стример Андрей Бурим (Mellstroy) в прямом эфире несколько раз ударил лицом об стол девушку.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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