В ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения

Военнослужащим Донецкой Народной Республики (ДНР) разрешили открывать предупреждающий огонь для подавления огневых точек украинской армии. Об этом сообщается на сайте Народной милиции региона.

"Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", — говорится в документе.

Отмечается, что такая мера была принята из-за отсутствия реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы региона со стороны ВСУ. Это необходимо для сохранения безопасности населения в условиях "украинского террора", подчёркивается в приказе.

Напомним, приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.

Ранее Лайф писал, что в ДНР подорвали автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. В результате комбат получил травмы и был госпитализирован, пострадала также его маленькая дочь, которую тот провожал в школу.

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