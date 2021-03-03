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В ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения

Такая мера была принята из-за продолжающихся обстрелов региона украинской стороной.

3 марта 2021, 08:56
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Военнослужащим Донецкой Народной Республики (ДНР) разрешили открывать предупреждающий огонь для подавления огневых точек украинской армии. Об этом сообщается на сайте Народной милиции региона.

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"Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", — говорится в документе.

Отмечается, что такая мера была принята из-за отсутствия реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы региона со стороны ВСУ. Это необходимо для сохранения безопасности населения в условиях "украинского террора", подчёркивается в приказе.

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Напомним, приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.

Ранее Лайф писал, что в ДНР подорвали автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. В результате комбат получил травмы и был госпитализирован, пострадала также его маленькая дочь, которую тот провожал в школу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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