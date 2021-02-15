В ДНР совершено покушение на командира Народной милиции с позывным Длинный

В Горловке (ДНР) подорвали автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в видео, опубликованном в телеграм-канале WarGonzo.

"В Донбассе в Горловке было совершено покушение на командира батальона Народной милиции Сергея, позывной Длинный. Мина сработала под днищем прямо на проспекте Мира. Посечены ноги. Живой, слава богу. Находится в больнице", — рассказал корреспондент.

Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своём телеграм-канале уточнил, что пострадала также дочь комбата, которую тот провожал в школу. Она тоже госпитализирована.

Весной прошлого года Лайф рассказывал, что в Донбассе погиб комбат батальона "Луганск-1". Ещё трое его бойцов получили осколочные ранения во время выполнения задания.

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