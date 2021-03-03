В парламенте Крыма высмеяли заявление Черновол о захвате полуострова

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием заявление экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол, которая призвала Украину "к немедленному захвату Крыма".

"Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго", — прокомментировал Юрий Гемпель в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что украинские власти ввергли свою страну "в гражданскую войну и экономическую разруху", поэтому возвращение Крыма под юрисдикцию Киева "останется лишь в их больном воображении".

"Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины", — добавил он.

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России — за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы