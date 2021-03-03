Задержан потерпевший по делу о пытках в ярославской ИК-1
Подробности не уточняются.
Евгений Макаров. Фото © ТАСС / Сергей Метелица
Потерпевшего по делу о пытках в исправительной колонии № 1 в Ярославле Евгения Макарова задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Ирину Бирюкову.
Адвокат не уточнила никаких подробностей.
Ранее Лайф рассказывал, что двух сотрудников колонии, подозреваемых в избиении заключённого, отправили под домашний арест на два месяца.
Напомним, первое видео с избиением заключённого в ярославской колонии появилось в СМИ летом 2018 года. Тогда более десяти человек стали фигурантами дела о пытках. Также сообщалось, что заключённый Евгений Макаров, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.
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