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Категорий: 18

Задержан потерпевший по делу о пытках в ярославской ИК-1

Подробности не уточняются.

3 марта 2021, 09:04
<p>Евгений Макаров. Фото © ТАСС / Сергей Метелица</p>

Евгений Макаров. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Потерпевшего по делу о пытках в исправительной колонии № 1 в Ярославле Евгения Макарова задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Ирину Бирюкову.

Адвокат не уточнила никаких подробностей.

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Ранее Лайф рассказывал, что двух сотрудников колонии, подозреваемых в избиении заключённого, отправили под домашний арест на два месяца.

Напомним, первое видео с избиением заключённого в ярославской колонии появилось в СМИ летом 2018 года. Тогда более десяти человек стали фигурантами дела о пытках. Также сообщалось, что заключённый Евгений Макаров, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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