Легендарный Пеле привился от коронавируса

80-летний трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

"Сегодня незабываемый день — мне сделали прививку! Пандемия ещё не закончилась. Мы должны соблюдать ограничительные меры, чтобы сохранить жизни до тех пор, пока большинство людей не получат вакцину. Это пройдёт, если мы будем думать о ближних и помогать друг другу", — написал Пеле, также призвав своих подписчиков соблюдать правила гигиены, по возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Знаменитый бразилец добавил к своему посту снимок, на котором ему вводят препарат в правое плечо. При этом на Пеле медицинская маска.

По информации портала G1, бывший спортсмен сделал прививку в своём доме в бразильском городе Гуаружа вакциной Coronavac, разработанной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech. Отмечается, что Пеле получил первую дозу препарата в рамках вакцинации пожилых людей в возрасте от 80 до 84 лет.

Пеле известен по выступлениям за команды "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". В составе сборной Бразилии спортсмен трижды выигрывал чемпионат мира. Кроме того, он стал игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.

Ранее Лайф сообщал, что известный сербский режиссёр Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Он отметил, что большинство сербов считают препарат из РФ лучшим в мире.

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