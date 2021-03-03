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Суд снял с экс-полковника Захарченко статус "склонный к побегу"

Такая отметка в деле ужесточала условия содержания в колонии.

3 марта 2021, 09:17
<p>Экс-заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России полковник Дмитрий Захарченко, признанный виновным в коррупции. </p><p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Экс-заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России полковник Дмитрий Захарченко, признанный виновным в коррупции.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Лефортовский районный суд Москвы на заседании в среду снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с учёта как склонного к побегу. Об этом сообщили его представители в Telegram.

"Требование Захарченко Д.В. удовлетворить. Решение о постановке Захарченко Д.В. на учёт как склонного к побегу и нападению на конвой отменить", говорится в вердикте суда.

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Напомним, что статус "склонный к побегу и нападению", ужесточающий условия содержания в колонии, Захарченко пытался оспорить больше года. Упомянутый статус был присвоен заключённому после рапорта двух сотрудников СИЗО. В одном из них сообщалось, что 1 ноября 2019 года при выдаче вещей в камеру экс-полковник якобы пригрозил отомстить правоохранителям, которые сопровождали его дело. Во втором рапорте сообщалось, что бывший сотрудник МВД РФ планирует "осуществить акции психологического и физического давления в отношении сотрудников СИЗО и иных правоохранительных органов".

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В свою очередь, адвокаты настаивали на том, что рапорты были составлены с нарушением требований законодательства и их содержание не соответствует действительности, а сам Захарченко неоднократно жаловался, что из-за отметки его возят "в наручниках, как каннибала", а в колонии каждый час светят в лицо фонариком и отмечают в специальном журнале.

Напомним, экс-сотрудник МВД РФ был осуждён за взяточничество и приговорён к 13 годам в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 117,9 миллиона рублей. Во время обысков у него нашли около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Позже суд смягчил приговор и вычел полгода из срока наказания. А в августе 2020 года Захарченко вернули в "Матросскую Тишину" для ознакомления с новым делом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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