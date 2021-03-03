Кремль — про публикации о том, что Россия может отдать Курилы: не читайте эти СМИ

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения некоторых японских изданий о том, что Россия якобы может отдать Курильские острова Стране восходящего солнца, призвал не читать такие средства массовой информации.

"Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Токио и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в рамках диалога. Он отметил, что российско-японские контакты отличаются насыщенностью, а также выразил надежду, что такая динамика будет продолжаться в "постковидный период".

Ранее Лайф рассказывал, что жители Японии испугались учений России на Курилах и призвали готовиться к войне. Помимо прочего, в заблуждение их ввели информационные ресурсы страны.

Напомним, споры РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идут с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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