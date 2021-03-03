Песков: Россия не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада

Россия не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, зеркальные шаги будут согласованы и доведены до оппонентов.

"У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории", — заявил журналистам Дмитрий Песков.

В МИД РФ назвали американские санкции враждебным выпадом. Дипломаты призвали Вашингтон "не играть с огнём" и уже тогда предупредили о возможном асимметричном ответе.

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