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Песков: Россия не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада

Зеркальные шаги будут согласованы и доведены до оппонентов, предупредили в Кремле.

3 марта 2021, 09:30
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Россия не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, зеркальные шаги будут согласованы и доведены до оппонентов.

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"У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории", — заявил журналистам Дмитрий Песков.

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Напомним, накануне Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Минфин Штатов опубликовал список россиян, в отношении которых введены ограничения.

В МИД РФ назвали американские санкции враждебным выпадом. Дипломаты призвали Вашингтон "не играть с огнём" и уже тогда предупредили о возможном асимметричном ответе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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