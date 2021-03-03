Седокова выложила пикантное фото в кружевном белье, шокировав фанатов густой растительностью на теле
Нестандартный кадр вызвал бурное обсуждение.
После скандала на шоу с Максимом Галкиным Анна Седокова снова удивила своих фанатов. 38-летняя певица опять показала откровенное фото, однако на этот раз кадр вышел не совсем обычным.
Экс-солистка "ВИА Гры" снялась в белье и кружевном топе, продемонстрировав не только пышный бюст, но и обильную растительность в подмышечной впадине. "Девочки, с наступающим", — подписала артистка провокационный снимок, который выложила в инстаграм-истории.
У некоторых поклонников фото вызвало бурную негативную реакцию. Пользователи писали, что им неприятно видеть свою любимицу в таком образе, и призывали певицу следить за собой, не устраивая экспериментов. Однако часть пользователей усомнилась в том, что Анна действительно пошла на такой шаг и позволила растительности появиться на теле. Они решили, что волосы либо приклеены, либо исполнительница воспользовалась фотошопом.
Анна Седокова — певица родом с Украины, экс-солистка "ВИА Гры", которая сейчас успешно строит сольную карьеру. Артистка воспитывает троих детей и счастлива в новом браке — с баскетболистом Янисом Тиммой, который ради неё оставил жену с маленьким сыном.
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