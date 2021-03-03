Колокольцев: каждый восьмой полицейский в России переболел коронавирусом

Каждый восьмой сотрудник российской полиции переболел новой коронавирусной инфекцией. Такие данные привёл глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства в среду. Он отметил, что в условиях пандемии личный состав проявил высокий профессионализм и готовность обеспечить безопасность граждан даже с риском для собственного здоровья.