Колокольцев: каждый восьмой полицейский в России переболел коронавирусом
По словам главы МВД, личный состав проявил высокий профессионализм и готовность обеспечить безопасность граждан даже с риском для собственного здоровья.
Фото © ТАСС/ Антон Новодережкин
Каждый восьмой сотрудник российской полиции переболел новой коронавирусной инфекцией. Такие данные привёл глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства в среду. Он отметил, что в условиях пандемии личный состав проявил высокий профессионализм и готовность обеспечить безопасность граждан даже с риском для собственного здоровья.
"Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой", — заявил Владимир Колокольцев на коллегии МВД.
Глава МВД также отчитался о снижении числа преступлений и заявил, что в России усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.
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