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Колокольцев: каждый восьмой полицейский в России переболел коронавирусом

По словам главы МВД, личный состав проявил высокий профессионализм и готовность обеспечить безопасность граждан даже с риском для собственного здоровья.

3 марта 2021, 11:12
<p>Фото © ТАСС/ Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС/ Антон Новодережкин

Каждый восьмой сотрудник российской полиции переболел новой коронавирусной инфекцией. Такие данные привёл глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства в среду. Он отметил, что в условиях пандемии личный состав проявил высокий профессионализм и готовность обеспечить безопасность граждан даже с риском для собственного здоровья.

"Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой", заявил Владимир Колокольцев на коллегии МВД.

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Глава МВД также отчитался о снижении числа преступлений и заявил, что в России усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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