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Колокольцев заявил о снижении числа преступлений

По данным главы МДВ РФ, в России усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.

3 марта 2021, 11:01
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства в среду, заявил о снижении преступлений по сравнению с 2012 годом.

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"Количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровью сократилось почти в два раза, разбоев, грабежей и квартирных краж — в три, хищений транспортных средств — в четыре раза", — перечислил глава МВД РФ.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом в стране усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.

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В 50 регионах России зафиксировали рост преступности

Ранее Лайф сообщал, что на коллегии МВД РФ выступил президент Владимир Путин. Он призвал правоохранителей активно мониторить Интернет и выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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