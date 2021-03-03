Колокольцев заявил о снижении числа преступлений
По данным главы МДВ РФ, в России усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства в среду, заявил о снижении преступлений по сравнению с 2012 годом.
"Количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровью сократилось почти в два раза, разбоев, грабежей и квартирных краж — в три, хищений транспортных средств — в четыре раза", — перечислил глава МВД РФ.
Он добавил, что по сравнению с прошлым годом в стране усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.
Ранее Лайф сообщал, что на коллегии МВД РФ выступил президент Владимир Путин. Он призвал правоохранителей активно мониторить Интернет и выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.
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