Колокольцев заявил о снижении числа преступлений

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства в среду, заявил о снижении преступлений по сравнению с 2012 годом.

"Количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровью сократилось почти в два раза, разбоев, грабежей и квартирных краж — в три, хищений транспортных средств — в четыре раза", — перечислил глава МВД РФ.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом в стране усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.

Ранее Лайф сообщал, что на коллегии МВД РФ выступил президент Владимир Путин. Он призвал правоохранителей активно мониторить Интернет и выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

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