Путин призвал реагировать на привлечение подростков в незаконные действия через Сеть. Видео © Транслянция

Президент России Владимир Путин на ежегодной итоговой коллегии МВД РФ призвал правоохранителей активно мониторить Интернет и выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

"Кто бы под каким бы ни было предлогом, "соусом" ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических целей, мы никогда не должны забывать, что это наши дети! И работать надо так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", — подчеркнул российский лидер, отметив, что иногда Интернет используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, например распространения детской порнографии.

По словам Путина, характер криминальных угроз меняется, а передовые технологии затрагивают все сферы жизни. В связи с этим, по мнению президента, важно прорабатывать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм собирания доказательств. Он также призвал разделять свободный обмен информацией и распространение незаконного контента.

Российский лидер подчеркнул, что возросла эффективность профилактики правонарушений и в первую очередь — в молодёжной среде. Однако, по его словам, каждое четвёртое преступление, совершённое подростками, является тяжким или особо тяжким.

"Это абсолютно для всего общества тревожный сигнал, и надо обратить особое внимание", — заключил Путин.

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