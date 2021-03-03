Названа максимальная стоимость дня на больничном

Максимальная стоимость дня на больничном составляет 2434 рубля, а минимальная — 426 рублей. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказала заместитель главы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая.

По её словам, в целом бюджет ФСС составляет 800 миллиардов рублей, 649 миллиардов из которых уходит на пособия по временной нетрудоспособности и материнству, а 98 миллиардов — это выплаты, связанные с несчастными случаями. Также у фонда есть агентские функции по обеспечению людей техническими средствами реабилитации, оплатой санаторно-курортного лечения, родового сертификата и дополнительного отпуска родителям детей-инвалидов. Перечисленные направления финансируются из госбюджета РФ.

"Если говорить о максимальном, то это 2434 рубля, и это уже, конечно, совершенно другие суммы. В принципе, оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доход был выше, то, соответственно, и пособие будет выше", — сказала Лотоцкая.

Замглавы ФСС пояснила, что при расчёте оплаты больничного также учитывается и стаж работы. Так, если стаж составляет менее пяти лет, пособие выплачивается в размере 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — в размере 80%, а если стаж превышает восемь лет, выплата составит 100% от заработка, но не более чем 2400 рублей в день.

Говоря о фальшивых больничных, Лотоцкая отметила, что цифровой больничный подделать нельзя, в отличие от бумажного. А кроме того, подлинность бумажного больничного можно проверить в ФСС.

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