Госдума одобрила законопроект о новом порядке выплаты больничных и пособий по материнству

В некоторых регионах такая система уже действует в пилотном режиме.

Госдума РФ в первом чтении приняла правительственный законопроект о выплате с 2022 года больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, в случае окончательного принятия в проекте федерального закона будет закреплён механизм, который позволит назначать выплаты на страховое обеспечение на основании электронного листка нетрудоспособности без заявления застрахованного лица. Планируется, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Отмечается, что в некоторых российских регионах реализуется пилотный проект "Прямые выплаты", главная цель которого заключается в "обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат". В сопроводительных документах подчёркивается, что её удалось достичь, а это способствует тому, что уровень и качество обслуживания граждан становятся более высокими.

Кроме того, согласно документу, закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учётом электронного обмена сведениями между страхователем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов.