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Ворвались в дом и угрожали пистолетом: в Подмосковье задержали подозреваемых в разбое — видео

Злоумышленники забрали с собой 110 тысяч рублей, 2 тысячи евро и ювелирные украшения.

3 марта 2021, 10:42

В Подмосковье задержали подозреваемых в разбое. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Московской области правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на один из домов. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники в вечернее время через незапертую входную дверь проникли в жилой дом, расположенный в деревне Дарьино. Угрожая хозяйке предметом, визуально схожим с пистолетом, правонарушители заставили её открыть сейф. Забрав из хранилища 110 тысяч рублей, две тысячи евро и ювелирные украшения, нападавшие скрылись", — сообщила Петрова.

Отмечается, что подозреваемых задержали в квартирах, где они проживали. В ходе обысков были изъяты сотовые телефоны, наручные часы, банковская карта, ювелирные украшения, а также пистолет, который направили на экспертизу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой", теперь злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

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Сами мужчины заявляют, что не совершали ничего противозаконного. Ранее один из подозреваемых привлекался за кражу, а другой был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас злоумышленники находятся под стражей по решению суда.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные в масках ограбили четырёх студентов и похитили полтора миллиона рублей. Злоумышленники также забрали у молодых людей несколько пар дорогих часов. Один из потерпевших является сыном экс-владельца сети ресторанов "Сбарро".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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