Ворвались в дом и угрожали пистолетом: в Подмосковье задержали подозреваемых в разбое — видео

В Подмосковье задержали подозреваемых в разбое. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Московской области правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на один из домов. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники в вечернее время через незапертую входную дверь проникли в жилой дом, расположенный в деревне Дарьино. Угрожая хозяйке предметом, визуально схожим с пистолетом, правонарушители заставили её открыть сейф. Забрав из хранилища 110 тысяч рублей, две тысячи евро и ювелирные украшения, нападавшие скрылись", — сообщила Петрова.

Отмечается, что подозреваемых задержали в квартирах, где они проживали. В ходе обысков были изъяты сотовые телефоны, наручные часы, банковская карта, ювелирные украшения, а также пистолет, который направили на экспертизу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой", теперь злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

Сами мужчины заявляют, что не совершали ничего противозаконного. Ранее один из подозреваемых привлекался за кражу, а другой был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас злоумышленники находятся под стражей по решению суда.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные в масках ограбили четырёх студентов и похитили полтора миллиона рублей. Злоумышленники также забрали у молодых людей несколько пар дорогих часов. Один из потерпевших является сыном экс-владельца сети ресторанов "Сбарро".

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