Матчи РПЛ и КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

Российская премьер-лига сообщила, что матчи 21-го тура начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове.

"РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3 марта начнутся с минуты молчания.

"Юрий Розанов внёс большой вклад в популяризацию хоккея в нашей стране", — отмечают в КХЛ.

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