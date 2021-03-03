Матчи РПЛ и КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове
Известный спортивный комментатор умер в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
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Российская премьер-лига сообщила, что матчи 21-го тура начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове.
"РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3 марта начнутся с минуты молчания.
"Юрий Розанов внёс большой вклад в популяризацию хоккея в нашей стране", — отмечают в КХЛ.
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