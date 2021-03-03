Накануне приезжала скорая: Лайф узнал подробности смерти спортивного комментатора Розанова
Он страдал онкологическим заболеванием.
Юрий Розанов. Фото © VK / Юрий Розанов
В квартиру к спортивному комментатору Юрию Розанову 1 марта приезжала скорая помощь. У него был приступ в связи с онкологическим заболеванием, он тяжело дышал. Об этом Лайфу сообщил источник.
По словам нашего собеседника, медиков вызвала жена Розанова. Врачи оказали комментатору необходимую помощь, но не стали госпитализировать.
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Ранее о смерти Розанова сообщил его коллега Михаил Моссаковский. Комментатор скончался на 60-м году жизни.
Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи, в последние годы работал на "Матч ТВ". В 2012 году он получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы" за репортаж с молодёжного чемпионата мира по хоккею.
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