Накануне приезжала скорая: Лайф узнал подробности смерти спортивного комментатора Розанова

В квартиру к спортивному комментатору Юрию Розанову 1 марта приезжала скорая помощь. У него был приступ в связи с онкологическим заболеванием, он тяжело дышал. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, медиков вызвала жена Розанова. Врачи оказали комментатору необходимую помощь, но не стали госпитализировать.

Ранее о смерти Розанова сообщил его коллега Михаил Моссаковский. Комментатор скончался на 60-м году жизни.

Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи, в последние годы работал на "Матч ТВ". В 2012 году он получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы" за репортаж с молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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