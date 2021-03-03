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Накануне приезжала скорая: Лайф узнал подробности смерти спортивного комментатора Розанова

Он страдал онкологическим заболеванием.

3 марта 2021, 09:54
<p>Юрий Розанов. Фото © VK / Юрий Розанов</p>

Юрий Розанов. Фото © VK / Юрий Розанов

В квартиру к спортивному комментатору Юрию Розанову 1 марта приезжала скорая помощь. У него был приступ в связи с онкологическим заболеванием, он тяжело дышал. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, медиков вызвала жена Розанова. Врачи оказали комментатору необходимую помощь, но не стали госпитализировать.

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"Один из лучших в своей профессии": Ургант, Уткин, Кафельников — о смерти спортивного комментатора Розанова

Ранее о смерти Розанова сообщил его коллега Михаил Моссаковский. Комментатор скончался на 60-м году жизни.

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Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи, в последние годы работал на "Матч ТВ". В 2012 году он получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы" за репортаж с молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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