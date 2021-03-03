"Один из лучших в своей профессии": Ургант, Уткин, Кафельников — о смерти спортивного комментатора Розанова

Первым о трагической новости сообщил ведущий и комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский. Его коллеги присоединились к нему и выразили свои соболезнования.

Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021

Не стало Юры Розанова. Горе. — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) March 3, 2021

Дяденька... — Константин Генич (@GenichK) March 3, 2021

— Юрий Розанов — один из самых известных голосов российского спортивного телевидения, невероятно интеллигентный человек — сегодня ушёл... Юрий Альбертович пришёл на телевидение в 35 лет и практически сразу стал очень важным человеком для всех любителей спорта. Прежде всего футбола, конечно, но и хоккея тоже, — написала генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки у себя в телеграм-канале.

Телеведущий Иван Ургант назвал Розанова одним из самых любимых комментаторов.

Юрий Розанов один из самых моих любимых комментаторов. Соболезную родным и близким. — GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) March 3, 2021

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников назвал Розанова одним из лучших в своей профессии.

Очень жаль🙏! Юра был одним из лучших в своей профессии. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) March 3, 2021

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба не остался в стороне.

Слова соболезнования выразили и многие хоккейные и футбольные клубы.

Сегодня в возрасте 59 лет ушёл из жизни спортивный комментатор Юрий Розанов.



Настоящий профессионал и прекрасный рассказчик, спорту будет его очень не хватать.



«Авангард» приносит соболезнования родным и близким Юрия. pic.twitter.com/XTDm7MzMci — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 3, 2021

На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича. pic.twitter.com/WRXY7hBvWE — Сборная России (@TeamRussia) March 3, 2021

Розанов свой творческий путь начал на "НТВ-Плюс", затем работал на ВГТРК и "Матч ТВ". Юрий Альбертович комментировал в основном футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

С 2019 года работал периодами из-за своего состояния здоровья. Последние несколько лет он боролся с раком.

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