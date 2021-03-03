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"Один из лучших в своей профессии": Ургант, Уткин, Кафельников — о смерти спортивного комментатора Розанова

Сегодня стало известно, что в возрасте 59 лет ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Последние годы журналист боролся с раком.

3 марта 2021, 09:30
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Первым о трагической новости сообщил ведущий и комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский. Его коллеги присоединились к нему и выразили свои соболезнования.

Юрий Розанов — один из самых известных голосов российского спортивного телевидения, невероятно интеллигентный человек — сегодня ушёл... Юрий Альбертович пришёл на телевидение в 35 лет и практически сразу стал очень важным человеком для всех любителей спорта. Прежде всего футбола, конечно, но и хоккея тоже, — написала генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки у себя в телеграм-канале.

Телеведущий Иван Ургант назвал Розанова одним из самых любимых комментаторов.

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников назвал Розанова одним из лучших в своей профессии.

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба не остался в стороне.

Слова соболезнования выразили и многие хоккейные и футбольные клубы.

Розанов свой творческий путь начал на "НТВ-Плюс", затем работал на ВГТРК и "Матч ТВ". Юрий Альбертович комментировал в основном футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

С 2019 года работал периодами из-за своего состояния здоровья. Последние несколько лет он боролся с раком.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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