"Один из лучших в своей профессии": Ургант, Уткин, Кафельников — о смерти спортивного комментатора Розанова
Сегодня стало известно, что в возрасте 59 лет ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Последние годы журналист боролся с раком.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Первым о трагической новости сообщил ведущий и комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский. Его коллеги присоединились к нему и выразили свои соболезнования.
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021
Не стало Юры Розанова. Горе.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) March 3, 2021
Дяденька...— Константин Генич (@GenichK) March 3, 2021
— Юрий Розанов — один из самых известных голосов российского спортивного телевидения, невероятно интеллигентный человек — сегодня ушёл... Юрий Альбертович пришёл на телевидение в 35 лет и практически сразу стал очень важным человеком для всех любителей спорта. Прежде всего футбола, конечно, но и хоккея тоже, — написала генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки у себя в телеграм-канале.
Телеведущий Иван Ургант назвал Розанова одним из самых любимых комментаторов.
Юрий Розанов один из самых моих любимых комментаторов. Соболезную родным и близким.— GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) March 3, 2021
Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников назвал Розанова одним из лучших в своей профессии.
Очень жаль🙏! Юра был одним из лучших в своей профессии.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) March 3, 2021
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба не остался в стороне.
Слова соболезнования выразили и многие хоккейные и футбольные клубы.
Сегодня в возрасте 59 лет ушёл из жизни спортивный комментатор Юрий Розанов.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 3, 2021
Настоящий профессионал и прекрасный рассказчик, спорту будет его очень не хватать.
«Авангард» приносит соболезнования родным и близким Юрия. pic.twitter.com/XTDm7MzMci
На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича. pic.twitter.com/WRXY7hBvWE— Сборная России (@TeamRussia) March 3, 2021
В возрасте 59 лет ушёл из жизни Юрий Розанов.— Фратрия (@fratria) March 3, 2021
Соболезнования родным и близким...#Спартак #ФКСМ #Ультра pic.twitter.com/7Fg8YH2nRN
Розанов свой творческий путь начал на "НТВ-Плюс", затем работал на ВГТРК и "Матч ТВ". Юрий Альбертович комментировал в основном футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
С 2019 года работал периодами из-за своего состояния здоровья. Последние несколько лет он боролся с раком.
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