Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника Генштаба Гаспаряна
После обострения ситуации в республике премьер Пашинян дважды направлял президенту представление об увольнении Оника Гаспаряна. Но, по официальной версии, тот отказал.
Фото © mil.am
Армянское интернет-издание ArmLur.am сообщило о готовящемся аресте начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Журналисты пишут, что "правоохранительные органы готовят обоснование", чтобы взять офицера под стражу.
"Дана политическая команда для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна. Власти Армении намерены арестовать его", — говорится в сообщении издания со ссылкой на правительственные источники.
Тем временем Генеральный штаб выпустил заявление о том, что Оник Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения 8-дневного срока после обращения президента Армена Саркисяна в Конституционный суд.
"Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян до истечения 8-дневного срока продолжает службу родине и народу, является высшим военным командиром в ВС", — указано в сообщении ведомства.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Сам Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Оника Гаспаряна. 2 марта сообщалось, что глава государства эти бумаги подписывать отказался.
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