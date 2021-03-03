Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника Генштаба Гаспаряна

Армянское интернет-издание ArmLur.am сообщило о готовящемся аресте начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Журналисты пишут, что "правоохранительные органы готовят обоснование", чтобы взять офицера под стражу.

"Дана политическая команда для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна. Власти Армении намерены арестовать его", — говорится в сообщении издания со ссылкой на правительственные источники.

Тем временем Генеральный штаб выпустил заявление о том, что Оник Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения 8-дневного срока после обращения президента Армена Саркисяна в Конституционный суд.

"Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян до истечения 8-дневного срока продолжает службу родине и народу, является высшим военным командиром в ВС", — указано в сообщении ведомства.

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