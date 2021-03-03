Песков не нашёл примеров недавней американской помощи России
Пресс-секретарь президента признался, что, "к своему стыду", не помнит о подобных случаях.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
После введения антироссийских санкций в Вашингтоне заявили о прекращении какой-либо помощи Москве, за исключением острой гуманитарной поддержки. Однако, какую именно помощь США оказывали РФ до этого, не известно даже пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
"Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить в последнее время, какую помощь Америка оказывала России. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединённые Штаты отказываются", — заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что лично он не припоминает какую-либо помощь в адрес России от США. Кстати, ранее Песков пообещал, что при ответе на санкции будет соблюдён принцип взаимности. Зеркальные шаги будут согласованы и доведены до оппонентов, предупредили ранее в Кремле.
Напомним, накануне США вслед за ЕС ввели санкции против России из-за Навального. В список ограничений вошли семь человек и 14 организаций. Кроме того, в Вашингтоне объявили о прекращении экспорта оружия в Россию.
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