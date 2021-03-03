Во Франции насчитали 10 тысяч жертв насилия со стороны священников-педофилов

Как минимум 10 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершённых французскими священниками начиная с 1950 года. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 , ссылаясь на промежуточный отчёт Независимой комиссии по сексуальным преступлениям в церкви.

Согласно предварительным данным расследования, число жертв подтверждает свыше шести тысяч показаний очевидцев, а также множество архивных материалов о погибших детях. Отмечается, что расследование, которое было начато в 2018 году, до сих пор продолжается. Ожидается, что оно завершится в октябре текущего года.