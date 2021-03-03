Во Франции насчитали 10 тысяч жертв насилия со стороны священников-педофилов
Пострадавших может быть даже больше, поскольку расследование ещё не завершено.
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Как минимум 10 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершённых французскими священниками начиная с 1950 года. Об этом сообщила радиостанция Europe 1, ссылаясь на промежуточный отчёт Независимой комиссии по сексуальным преступлениям в церкви.
Согласно предварительным данным расследования, число жертв подтверждает свыше шести тысяч показаний очевидцев, а также множество архивных материалов о погибших детях. Отмечается, что расследование, которое было начато в 2018 году, до сих пор продолжается. Ожидается, что оно завершится в октябре текущего года.
Ранее Лайф писал, что в США жертвы секс-насилия со стороны священников получили более $40 млн. В частности, компенсацию, которая в среднем составила 212 тысяч долларов на человека, получило 189 жителей Нью-Йорка.
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