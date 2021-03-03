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Во Франции насчитали 10 тысяч жертв насилия со стороны священников-педофилов

Пострадавших может быть даже больше, поскольку расследование ещё не завершено.

3 марта 2021, 10:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Как минимум 10 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершённых французскими священниками начиная с 1950 года. Об этом сообщила радиостанция Europe 1, ссылаясь на промежуточный отчёт Независимой комиссии по сексуальным преступлениям в церкви.

Подозреваемого в десятках случаев педофилии священника лишили сана во Франции

Подозреваемого в десятках случаев педофилии священника лишили сана во Франции

Согласно предварительным данным расследования, число жертв подтверждает свыше шести тысяч показаний очевидцев, а также множество архивных материалов о погибших детях. Отмечается, что расследование, которое было начато в 2018 году, до сих пор продолжается. Ожидается, что оно завершится в октябре текущего года.

Ранее Лайф писал, что в США жертвы секс-насилия со стороны священников получили более $40 млн. В частности, компенсацию, которая в среднем составила 212 тысяч долларов на человека, получило 189 жителей Нью-Йорка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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