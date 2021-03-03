МИД РФ готовит ответ на новые санкции ЕС и США
Ограничительные меры были введены накануне.
Здание МИД РФ в Москве. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Москва прорабатывает ответ на новые антироссийские санкции, введённые Брюсселем и Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Призываем коллег не играть с огнём", — написала дипломат в посте в "Фейсбуке", комментируя новые ограничительные меры.
Напомним, накануне Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях.
Выбор редакции
МИД РФ назвал американские санкции враждебным выпадом
В Кремле назвали вмешательством в дела России новые санкции ЕС и США
Передача Михалкова "Бесогон" вернётся в телеэфир
Жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму
Самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом
Комментариев: 0