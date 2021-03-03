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Категорий: 18

МИД РФ готовит ответ на новые санкции ЕС и США

Ограничительные меры были введены накануне.

3 марта 2021, 10:27
<p>Здание МИД РФ в Москве. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Здание МИД РФ в Москве. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Москва прорабатывает ответ на новые антироссийские санкции, введённые Брюсселем и Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Призываем коллег не играть с огнём", — написала дипломат в посте в "Фейсбуке", комментируя новые ограничительные меры.

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А ранее в Кремле назвали вмешательством в дела России новые санкции ЕС и США.

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Напомним, накануне Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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