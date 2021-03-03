МИД РФ готовит ответ на новые санкции ЕС и США

Москва прорабатывает ответ на новые антироссийские санкции, введённые Брюсселем и Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Призываем коллег не играть с огнём", — написала дипломат в посте в "Фейсбуке", комментируя новые ограничительные меры.

А ранее в Кремле назвали вмешательством в дела России новые санкции ЕС и США.

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