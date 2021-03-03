Арбитражный суд зарегистрировал иски "Роснефти" к Bloomberg, "Новой газете" и "Важным историям"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски нефтяной компании "Роснефть" к американскому информационному агентству Bloomberg, газете "Новая газета" и интернет-изданию "Важные истории". В карточках дел содержится формулировка "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". РИА "Новости" пишет, что в последнее время с такой формулировкой арбитражные суды часто регистрируют иски о защите деловой репутации.

По предварительным данным, иск к "Новой газете" может быть вызван статьёй "Сечин спешит на выручку. Как глава "Роснефти" отчитался перед президентом о "невероятных результатах" от 20 февраля. В ней автор анализирует финансовые показатели российской нефтяной компании и её зарубежных конкурентов и подвергает сомнению заявление Сечина об исключительной прибыльности "Роснефти".

Иск к "Важным историям", по неподтверждённой информации, стал ответом на материал "Танцовщица для "Роснефти" от 8 февраля, в которой рассказывается о покупке российской нефтяной компанией в 2014 году доли в крупном итальянском производителе шин Pirelli. Эта сделка в публикации называется "не самой прозрачной".

Напомним, в прошлом году "Роснефть" подала в суд на РБК. Поводом стала публикация с заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Сумма иска была признана рекордной для медиарынка — 43 миллиарда рублей, однако ситуацию урегулировали без суда.

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