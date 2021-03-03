Руководство иркутской ИК-6 и СИЗО-1 задержали по делу о пытках над заключёнными
Расследование продолжается.
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Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области сообщило о задержании руководителей следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 6 региона.
"При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что должностные лица задержаны в рамках расследования дел о применении насилия к двум заключённым в ИК-6 и СИЗО-1. Материалы переданы в Следственное управление СК РФ по региону. В ведомстве уточнили, что расследование уголовных дел продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что в Ярославле на два месяца под домашний арест отправлены два сотрудника местной исправительной колонии. Их подозревают в превышении должностных полномочий.
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