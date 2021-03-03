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Путин пообещал защитить полицейских от угроз, поступающих через соцсети

Активно прорабатывается соответствующий законопроект, указал глава государства.

3 марта 2021, 11:03
<p>Фото Алексей Дружинин / ТАСС</p>

Фото Алексей Дружинин / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России пообещал защитить силовиков от любых угроз, в том числе тех, что поступают через социальные сети. Президент отметил, что те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать сотрудникам органов внутренних дел, будут, как и прежде, наказываться по всей строгости закона.

"Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг, безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей, будет обеспечена!" — сказал Путин.

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В ходе коллегии глава МВД Владимир Колокольцев заявил о снижении числа преступлений в России. По данным министра, в стране усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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