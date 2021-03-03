Путин пообещал защитить полицейских от угроз, поступающих через соцсети
Активно прорабатывается соответствующий законопроект, указал глава государства.
Фото Алексей Дружинин / ТАСС
Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России пообещал защитить силовиков от любых угроз, в том числе тех, что поступают через социальные сети. Президент отметил, что те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать сотрудникам органов внутренних дел, будут, как и прежде, наказываться по всей строгости закона.
"Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг, безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей, будет обеспечена!" — сказал Путин.
В ходе коллегии глава МВД Владимир Колокольцев заявил о снижении числа преступлений в России. По данным министра, в стране усилилась уверенность граждан в собственной безопасности, а уровень доверия к полиции подрос.
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