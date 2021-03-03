Путин пообещал защитить полицейских от угроз, поступающих через соцсети

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России пообещал защитить силовиков от любых угроз, в том числе тех, что поступают через социальные сети. Президент отметил, что те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать сотрудникам органов внутренних дел, будут, как и прежде, наказываться по всей строгости закона.