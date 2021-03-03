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Самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом

Несмотря на "медицинское" название, организация на самом деле не имеет ничего общего с улучшением жизни и труда медработников в России.

3 марта 2021, 11:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Организация, возглавляемая личным окулистом Алексея Навального Анастасией Васильевой, признана иностранным агентом. Об этом RT сообщили в Минюсте РФ.

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"В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности", — цитирует телеканал сообщение ведомства.

СМИ и ранее сообщали, что деятельность так называемого альянса Васильевой на самом деле имеет мало общего с улучшением жизни и труда медработников в России. В одном из расследований доказывалось, что цель этой организации — удовлетворение политических амбиций лидера организации Анастасии Васильевой и её окружения, причём речь идёт не только об Алексее Навальном.

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Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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