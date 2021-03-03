Самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом

СМИ и ранее сообщали, что деятельность так называемого альянса Васильевой на самом деле имеет мало общего с улучшением жизни и труда медработников в России. В одном из расследований доказывалось, что цель этой организации — удовлетворение политических амбиций лидера организации Анастасии Васильевой и её окружения, причём речь идёт не только об Алексее Навальном.