Путин призвал жёстко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин призвал МВД жёстко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии, а также привлекать к ответственности провокаторов.

"Самое серьёзное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку — раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", — сказал российский лидер во время расширенного заседания коллегии МВД.

Путин напомнил, что ранее на заседании коллегии ФСБ он уже отмечал важные задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности россиян в ходе подготовки к проведению выборов в Госдуму. Президент подчеркнул, что конституционное право граждан свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и защищено.

Кроме того, Путин отметил, что вопрос допуска иностранных граждан в Россию для заработка должен решаться в зависимости от реальных потребностей экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. По его словам, тема миграционной политики является чувствительной для общества и экономики. Президент подчеркнул, что ситуация в этой сфере стала более прозрачной, увеличилась эффективность законодательного регулирования, однако риски по прежнему сохраняются, "включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов".

Ранее Путин призвал реагировать на привлечение подростков в незаконные действия через Сеть. Он также отметил, что характер криминальных угроз меняется, а передовые технологии затрагивают все сферы нашей жизни.

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