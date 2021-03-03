"Чётко, без сбоев": Путин оценил работу полицейских в 2020 году

В 2020 году Министерство внутренних дел РФ в целом успешно справлялось со своей работой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ.

"В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Действовали грамотно, чётко, без сбоев", — сказал глава государства, подчеркнув, что этого удалось достигнуть, даже несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса.

Российский лидер отметил, что за прошедший год улучшилась ситуация на дорогах и в миграционной сфере. Кроме того, увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, подчеркнул президент.

Однако по некоторым направлениям динамика не столь позитивная. Например, с каждым годом наблюдается рост преступлений в IT-сфере. Так, за шесть лет преступность в Сети выросла более чем в 10 раз, заявил глава государства. По его словам, МВД должно эффективно ответить на этот вызов и встать на защиту граждан и бизнеса.

Вместе с тем президент подчеркнул, что граждане ждут большей эффективности от органов власти, в частности и от МВД. В заключение Путин выразил надежду на то, что правоохранители в полной мере будут использовать свой "оперативный, кадровый и технический потенциал" для обеспечения безопасности россиян, а также защиты их прав и свобод.

Ранее Владимир Путин пообещал защитить полицейских от угроз, поступающих через соцсети. Президент отметил, что те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать сотрудникам органов внутренних дел, будут, как и прежде, наказываться по всей строгости закона. Сейчас активно прорабатывается соответствующий законопроект, отметил глава государства.

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