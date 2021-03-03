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В Подмосковье ангар загорелся на площади в полторы тысячи квадратов — видео

К тушению пожара было привлечено 66 человек.

3 марта 2021, 11:49

Пожар произошёл в ангаре в подмосковном Картино. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В подмосковной деревне Картино загорелся одноэтажный металлический ангар высотой четыре метра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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Отмечается, что огонь полыхал на площади 1,5 тысячи квадратных метров, также была угроза возгорания такого же ангара, расположенного на расстоянии 10 метров от охваченного огнём. В 12:35 мск сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

К тушению пожара было привлечено 66 человек и 19 единиц техники.

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Ранее Лайф рассказывал, что двое детей погибли при пожаре после взрыва электроплиты во Владивостоке. Четырёхлетняя девочка и её семилетний брат были дома одни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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