В Подмосковье ангар загорелся на площади в полторы тысячи квадратов — видео

Пожар произошёл в ангаре в подмосковном Картино. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В подмосковной деревне Картино загорелся одноэтажный металлический ангар высотой четыре метра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что огонь полыхал на площади 1,5 тысячи квадратных метров, также была угроза возгорания такого же ангара, расположенного на расстоянии 10 метров от охваченного огнём. В 12:35 мск сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.