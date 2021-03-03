Семья экс-главы Минсельхоза возглавила рейтинг крупнейших землевладельцев России

Предприятие владеет земельными участками в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. По данным издания, земля площадью 660 тысяч гектаров оценивается в 88,6 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в прошлом году "Агрокомплекс" тоже занимал первое место рейтинга. Тогда общая стоимость земельного надела компании составляла 68,5 миллиарда рублей.