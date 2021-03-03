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Семья экс-главы Минсельхоза возглавила рейтинг крупнейших землевладельцев России

Первенство она удерживает второй год подряд.

3 марта 2021, 12:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, которым владеет семья экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, вновь признан крупнейшим землевладельцем России, говорится в рейтинге Forbes.

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Предприятие владеет земельными участками в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. По данным издания, земля площадью 660 тысяч гектаров оценивается в 88,6 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в прошлом году "Агрокомплекс" тоже занимал первое место рейтинга. Тогда общая стоимость земельного надела компании составляла 68,5 миллиарда рублей.

"Продимекс" Игоря Худокормова оказался на втором месте — его земельные участки площадью 892,2 тысячи гектаров стоят 65,1 миллиарда рублей. Тройку лидеров замыкает компания "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников. Их участки оцениваются в 49,1 миллиарда рублей.

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Сообщается, что в рейтинг также впервые вошли три компании — французская Sucden и "Агросила" с ХК "Ак Барс" из Татарстана.

Ранее Лайф писал, что глава Wildberries Татьяна Бакальчук попала в топ-15 богатейших россиян. Её состояние — около 11 млрд долларов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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