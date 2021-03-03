Российскую фигуристку дисквалифицировали на 10 лет за допинг
Спортсменка ранее уже заявила о завершении карьеры.
Российской фигуристке Марии Сотсковой не удалось избежать дисквалификации за допинг. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства озвучил решение: отстранение на 10 лет. При этом спортсменка уже объявила о завершении спортивной карьеры.
Как отмечается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, бан вступает в силу шестого апреля 2020 года, а заканчивается пятого апреля 2030 года.
Ранее стало известно, что Сотскова подделала справку, чтобы объяснить нарушения правил доступности для тестирования с 2019 по 2020 год. Кроме того, в одной из допинг-проб фигуристки было найдено запрещённое вещество. Сама спортсменка попыталась объяснить, что произошло недоразумение. Якобы препарат она принимала по медицинским назначениям, при этом не являясь действующей фигуристкой. Однако сведения о завершении карьеры Сотсковой по какому-то невероятному стечению обстоятельств не дошли до антидопингового агентства.
Сотскова — многократный призёр этапов серии Гран-при и финала, медалистка чемпионата мира среди юниоров и взрослого чемпионата России, участница Олимпиады в Пхёнчхане.
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