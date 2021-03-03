Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российскую фигуристку дисквалифицировали на 10 лет за допинг

Спортсменка ранее уже заявила о завершении карьеры.

3 марта 2021, 12:14

Российской фигуристке Марии Сотсковой не удалось избежать дисквалификации за допинг. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства озвучил решение: отстранение на 10 лет. При этом спортсменка уже объявила о завершении спортивной карьеры.

Как отмечается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, бан вступает в силу шестого апреля 2020 года, а заканчивается пятого апреля 2030 года.

Ранее стало известно, что Сотскова подделала справку, чтобы объяснить нарушения правил доступности для тестирования с 2019 по 2020 год. Кроме того, в одной из допинг-проб фигуристки было найдено запрещённое вещество. Сама спортсменка попыталась объяснить, что произошло недоразумение. Якобы препарат она принимала по медицинским назначениям, при этом не являясь действующей фигуристкой. Однако сведения о завершении карьеры Сотсковой по какому-то невероятному стечению обстоятельств не дошли до антидопингового агентства.

Сотскова — многократный призёр этапов серии Гран-при и финала, медалистка чемпионата мира среди юниоров и взрослого чемпионата России, участница Олимпиады в Пхёнчхане.

Конец карьеры, бан за допинг и развод. Кошмарный год эффектной российской фигуристки

Конец карьеры, бан за допинг и развод. Кошмарный год эффектной российской фигуристки

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Белая полоса: Квят чудом зацепился за "Ф-1" после развода и увольнения

сегодня в 12:46

Воспитание по-спартански: тренер по фигурному катанию схватила ребёнка за шкирку и швырнула на лёд — видео

вчера в 13:17

Старший товарищ, балагур и весельчак: коллеги рассказали о комментаторе Розанове

сегодня в 12:32

Два человека погибли и 10 пострадали в лобовом столкновении автобусов на Камчатке — видео

сегодня в 13:06

Подозреваемый в убийстве всей своей семьи житель Пермского края скрылся в лесу

сегодня в 13:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1