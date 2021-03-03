Гул сирен: в российских городах прошла масштабная проверка системы оповещения — видео
В Москве звуковые сигналы не включали.
В некоторых городах России прошла масштабная проверка системы оповещения населения. Так, например, в Челябинске и Санкт-Петербурге на улицах города звучала громкая сирена. Лайф публикует видео с места событий.
Отметим, что, согласно плану проверки, с 10:40 по местному времени в регионах должен был прозвучать сигнал "Внимание всем" через громкоговорители, а также по теле- и радиоканалам. Ещё одна такая проверка запланирована на 6 октября. В столице звуковые сигналы не включали.
Напомним, что МЧС впервые провело комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен по всей стране прошлой осенью. Такое решение было принято в ходе заседания правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Согласно действующему законодательству, операторы связи и СМИ обязаны при необходимости передавать сигналы оповещения и замещать свой эфир экстренной информацией.
Предполагается, что к 2030 году не менее 90% россиян должны гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.
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