Старший товарищ, балагур и весельчак: коллеги рассказали о комментаторе Розанове
Разговоры о спорте возвращали его к жизни, а в глазах появлялся блеск.
Фото © Instagram / rozanov.iurii
Спортивный комментатор Юрий Розанов, о смерти которого стало известно сегодня, был уникальным и неповторимым, а его манеру невозможно было скопировать. Об этом в беседе с Лайфом рассказал коллега умершего Роман Трушечкин.
"Люди такого таланта и неординарности остаются маяками навсегда для тех, кто придёт в профессию. Последние годы дяденька, как мы его все называем, очень сильно болел, долго восстанавливался. <...> Он был наш старший приятель, балагур и весельчак", — отметил комментатор.
Трушечкин добавил, что был знаком с Розановым с 1996 года, тот обладал очень быстрым умом и невероятным чувством юмора. Когда он находился в больнице, его навещали коллеги. Трушечкин отметил, что разговоры о спорте возвращали Розанова к жизни, а в глазах появлялся блеск. По мнению комментатора, смерть лауреата премии ТЭФИ — утрата и для болельщиков.
Широкий ум и эрудицию Розанова отметил и спортивный комментатор Александр Елагин. По его словам, умерший знал всё, о чём его ни спроси, — о политике, литературе и других сферах.
"Он говорил литературным языком, комментируя хоккей, гандбол, баскетбол. Он знал спорт изнутри, потому что сам невероятно играл, в пинг-понг и шахматы — на уровне мастера. Это колоссальная утрата, это редкой породы человек", — рассказал комментатор в беседе с Лайфом.
Елагин добавил, что ему посчастливилось проработать с Розановым бок о бок 10 лет, и тот очень помог комментатору в развитии.
"Один из лучших в своей профессии": Дзюба, Уткин, Кафельников — о смерти спортивного комментатора Розанова
Ранее о смерти Розанова сообщил его коллега Михаил Моссаковский. Комментатор скончался на 60-м году жизни. Лайф узнал подробности смерти спортивного комментатора.
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