Старший товарищ, балагур и весельчак: коллеги рассказали о комментаторе Розанове

Спортивный комментатор Юрий Розанов, о смерти которого стало известно сегодня, был уникальным и неповторимым, а его манеру невозможно было скопировать. Об этом в беседе с Лайфом рассказал коллега умершего Роман Трушечкин.

"Люди такого таланта и неординарности остаются маяками навсегда для тех, кто придёт в профессию. Последние годы дяденька, как мы его все называем, очень сильно болел, долго восстанавливался. <...> Он был наш старший приятель, балагур и весельчак", — отметил комментатор.

Трушечкин добавил, что был знаком с Розановым с 1996 года, тот обладал очень быстрым умом и невероятным чувством юмора. Когда он находился в больнице, его навещали коллеги. Трушечкин отметил, что разговоры о спорте возвращали Розанова к жизни, а в глазах появлялся блеск. По мнению комментатора, смерть лауреата премии ТЭФИ — утрата и для болельщиков.

Широкий ум и эрудицию Розанова отметил и спортивный комментатор Александр Елагин. По его словам, умерший знал всё, о чём его ни спроси, — о политике, литературе и других сферах.

"Он говорил литературным языком, комментируя хоккей, гандбол, баскетбол. Он знал спорт изнутри, потому что сам невероятно играл, в пинг-понг и шахматы — на уровне мастера. Это колоссальная утрата, это редкой породы человек", — рассказал комментатор в беседе с Лайфом.

Елагин добавил, что ему посчастливилось проработать с Розановым бок о бок 10 лет, и тот очень помог комментатору в развитии.

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